Gómez Alcorta, sobre la violación grupal: "No son monstruos, son varones socializados"

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad reflexionó tras lo ocurrido con la joven abusada en Palermo y dejó en claro que no es un hecho aislado.

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se refirió a la violación grupal que sufrió la joven de 20 años en el barrio porteño de Palermo y que generó conmoción en todos los ámbitos de la política y la sociedad. A través de un extenso hilo en sus redes sociales, afirmó que "no se trata de un hecho aislado" y que los responsables "no son monstruos" sino "varones socializados en esta sociedad".

Al mismo tiempo, en la TV Pública, la funcionaria habló de la Educación Sexual Integral (ESI) que pasa a transformarse en un método de prevención "clave" frente a este tipo de delitos y que, como bien se sabe, no se implementa en todos los establecimiento educativos, tanto públicos como privados, como debería. "No se trata de hechos aislados ni de hechos vinculados a personas, varones, con algún problema particular", expresó.

Lo que quiso destacar la ministra fue que al llamarlos "monstruos", como a veces ocurre, "pareciera que el problema está en algunos individuos y no en la sociedad" como conjunto, bajo un fuerte sistema patriarcal que plantea un aprendizaje de estas prácticas. Y sostuvo: "Así como nosotras aprendemos a cuidarnos y a saber cuáles son los riesgos, los varones también aprenden ciertas prácticas. La de que nuestros cuerpos, nuestras vidas, no tienen valor".

El trabajo llevado adelante desde el Gobierno y su cartera ministerial, lleva dos años por lo que Gómez Alcorta sostuvo que "falta cambiar la matriz de la sociedad", algo que no se realiza tan rápido. "Necesitamos más Ley Micaela, más presupuesto, que todos los gobiernos locales creen área de género y desprender siglos de violencias", manifestó. Y añadió: "Esto llama, primero, a pensarnos entre todos y todas; después, a trabajar más en la prevención y darle importancia a la ESI".

Desde sus redes sociales, la ministra también buscó generar una reflexión que fue mal vista por algunos dirigentes como la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que salió a cruzarla sin entender el propósito del mensaje. "Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural", inició la serie de tweets.

Si bien con esto no quiso asegurar que todos los hombres son culpables de estos hechos no-aislados, sostuvo que "es la forma de ser varones, que se aprende desde niñxs y que define quienes somos y cómo nos vinculamos, la que habilita, legitima y reproduce violencias" siendo algo que se impuso hace siglos. "Esa fue la manera en que habitamos la identidad, sobre un pacto implícito que nos define y condiciona", añadió.

Siguiendo esa misma línea, Gómez Alcorta remarcó que "crecimos y nos socializamos sobre las bases de una masculinidad que nos enseña que los varones tienen derecho a decidir, solos o en grupo, sobre los cuerpos de las mujeres y LGBTI+ como quien dispone de una propiedad o de una cosa". Y sumó, en relación a estos dos grupos violentados: "Estamos convencidas de que otra realidad es posible".

Para cerrar, la líder de la cartera de Género destacó que esto último es así porque las mujeres y la comunidad LGBTI+ lograron desarrollar "estrategias para sobrevivir en un entorno que siempre nos fue hostil" mientras, a su vez, "tejemos redes, porque aprendimos que si tocan a una nos tocan a todas". Y sentenció, enviando un mensaje: "Ahora necesitamos que los varones sean parte de la lucha que nos lleve a transformar todo lo que deba ser transformado para que todas, todes y todos vivamos, de una vez por todas, en una Argentina libre de violencias".