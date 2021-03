La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto se refirió en diálogo con Radio 10 al episodio de mal gusto de la marcha del odio que llevó a cabo la oposición el sábado pasado en Plaza de Mayo y sostuvo que "la forma de manifestarse en democracia no puede ser exhibir frente a la Casa Rosada bolsas mortuorias con nombres de dirigentes políticos".

"Esta acción lamentable solo demuestra cómo muchos opositores conciben la República", reforzó Estela de Carlotto al tiempo que invitó a no callar "ante semejante acto de barbarie" ya que distintos referentes de la oposición celebraron los lamentables hechos del 27F que sólo sacaron a la luz la naturaleza de estos personajes.

En otro orden, la dirigente compartió que los abogados de la institución que preside, así como de otros organismos, analizan la posibilidad de enmarcar el hecho en un tipo penal a fin de denunciarlo ante la Justicia. En esa línea, responsabilizó a la exministra de Seguridad macrista Patricia Bullrich a quien acusó de "monstruo".

"Esta chica, uno la conoce, porque fue también militante, pero fue funcionaria de varios gobiernos", señaló y afirmó cómo la sorprende "hoy verla transformada en un monstruo". "Una persona que compra bolsas mortuorias ha violentado leyes", continuó.

En este sentido, Carlotto expuso que siente pena de pensar que "hay argentinos que tengan ese despiadado rencor". "Casi me dan lástima más que otro tipo de sentimiento", completó.

El comunicado oficial de Abuelas de Plaza de Mayo

Hace instantes, a través de la cuenta de Instagram de Abuelas de Plaza de Mayo, compartieron un comunicado titulado "Al odio siempre le respondemos con amor y lucha".

"Desde Abuelas de Plaza de Mayo expresamos nuestro enérgico repudio al mensaje de odio del que fue víctima nuestra presidenta, Estela de Carlotto, al igual que otros dirigentes sociales y políticos, durante la manifestación realizada ayer en Plaza de Mayo",

"A casi 45 años del golpe genocida, no pueden ser tolerados en la Argentina estos mensajes, portadores de una carga simbólica que nos retrotrae a lo peor de nuestra historia; que intimidan, intentan sembrar confusión y promueven el odio entre los argentinos", plantearon desde la organización.

De todos modos, agradecieron "las numerosas muestras de solidaridad y apoyo que dan cuenta de que el pueblo está despierto y no permitirá más amenazas de grupos minúsculos y poco afectos a la construcción democrática".

Estela de Carlotto negó haberse dado la vacuna VIP

La referente de Derechos Humanos también se refirió al escándalo sobre las irregularidades en la campaña nacional de vacunación contra el Coronavirus y aseguró no haber participado "en ninguna vacunación vip". "Me anoté en diciembre y me llamaron para ir al hospital. Todavía tengo que darme la segunda dosis y no sé cuando", afirmó.