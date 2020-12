Weretilnick definió su voto clave para aprobar la ley de aborto

Tras un arduo debate de casi 12 horas en el Senado, en el cierre, el senador de Río Negro Alberto Weretilneck era el último indeciso y una de las voces más esperadas. A partir de las modificaciones que aceptaron para la implementación, el legislador confirmó que acompañará el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en general y en particular.

"Estamos viviendo un cambio social, en el buen sentido y en lo que significa los términos morales de la sociedad porque en definitiva las costumbres son el conjunto de reglas en la vida cotidiana de la ciudadanía. A través de la lucha, del esfuerzo, del sacrificio y pasión del colectivo de mujeres, dirigentes políticas, periodistas, personal de la salud, hoy discutimos esto porque es inevitable que la Argentina discuta esto porque en definitiva, la Argentina es una sociedad de movimiento permanente porque vivimos en un sistema democrático", arrancó su discurso el ex gobernador.

Asimismo, replicó: "¿Por qué estos debates no se dan en otros lugares? Primero porque tenemos un sistema democrático en donde las políticas públicas las defiende el pueblo, hay alternancia, hay división de poderes porque no estamos gobernados por monarquías, no tenemos religiones ni partidos políticos únicos. Estamos aquí porque esta bien que así sea, porque cada tantos años, se pone en crisis sus costumbre, sus valores y su moral".

"Estamos como tanta veces en la historia argentina, poniendo en crisis nuestro sistema y creo que no hay que asustarse ni apenarse por el resultado que vaya a suceder, ni tampoco creo que corresponda darle el enfoque religioso que se le quiere dar. Estamos en esta votación porque hay una demanda de ciento de miles de mujeres llevando esta lucha, de jóvenes que nos atropellan sanamente y pone en crisis el sistema de estas costumbres", reflexionó.



En esa línea, recordó que "el tema de aborto tiene mas de un siglo y medio" y subrayó que "hoy se da uno de los pasos más contundentes". "Cien años vamos a cumplir de la primera vez que el Congreso generó un derecho a favor de las mujeres en tema al aborto. No hay que tomar los cambios de las costumbres, morales y sociedad a partir de las vivencias de cada uno, sino que tenemos que mirarlo en contexto", apostó.

Destacó, además, que se haya escuchando y tomado nota de los cambios que pidió que se introdujeran en la reglamentación para salvaguardar jurídicamente al personal de salud a partir de modificar la palabra "salud integral": "Esta ley tiene dos sujetos centrales, para que sea una ley que funcione y se pueda aplicar. Obviamente, el rol central de la mujer gestantes y las obligaciones de todo el quipo de salud, para que se pueda llevar adelante. Una cosa sobre la otra no funciona, es el equilibrio. Mi planteo ha tenido que ver con el equilibrio".



"Nadie es promotor del aborto, una mujer antes de quedar embarazada sabe que no quiere tener hijos o que va a interrumpir el embarazo porque un embarazo no querido, no buscado, un embarazo inesperado significa algo para la cual esa mujer no tenía un plan, no era el momento, la oportunidad, ni el deseo o la decisión", aclaró. Relató, en ese punto, que él hace 16 años tomó la decisión de realizar la vasectomía porque decidió no tener más hijos.

En tanto, instó a que exista "seguridad jurídica para los médicos que pueden ver amenazada su libertad, su carrera y hay que generar una ley que deje esa tranquilidad". Resaltó el diálogo con el Ejecutivo y los legisladores para llegar a un consenso y anunció: "Es absolutamente necesario sancionar esta ley como una respuesta a toda una demanda y a toda una movilización por el cambio que se está dando y con las modificaciones en la reglamentación, voy a aprobar en general y particular esta ley".