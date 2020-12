Un senador expuso las presiones que reciben para que voten en contra del aborto

El senador del Frente de Todos por Tierra del Fuego Matías Rodríguez, advirtió sobre las presiones que reciben sus pares mientras se lleva adelante el debate del proyecto legal en la Cámara Alta por parte de grupos anti-derechos que buscan torcer la voluntad de los legisladores frente a una discusión que están perdiendo.

"En primer lugar, quería solidarizarme con los senadores y senadoras que a esta hora siguen recibiendo presiones. Hace un ratito corté con uno de ellos que me describía realmente presiones que cada vez tienen mayores presiones de algunos grupos de fanáticos que no temen en amedrentar no solo al legislador sino a su familia", alertó el legislador cuando tomó la palabra.

Acto seguido, Rodríguez destacó el trabajo que "llevó adelante la comisión en el plenario, destacar que la comisión haya sido elegida por la presidencia haya sido la comisión de la banca de la mujer que han acompañado el proceso de estos meses de muchísima discusión y que han buscado de manera ejemplar los consenso en esta Cámara para que Argentina a partir de mañana sea un poco más justo".

Apuntó, además, que "es un proyecto sensible" y recordó: "Del 2018 a ahora, todo conduce a que teníamos razón. Desde la biología y derecho constitucional, la ciencia y derechos humanos, esta es una ley que tiene que ser sancionada en Argentina y de manera urgente".

"No confundamos a la sociedad, es un tema sensible para las mujeres, pero tenemos que aclararlo aunque parezca un absurdo, porque escuché a senadores a opinar sobre los sentimiento de las mujeres, a opinar y contar con tanto detalle lo que sienten las mujeres que parece que tienen útero y me veo obligado a aclarar que estamos legislando para un tema sensible para 20 millones de mujeres. Los hombres tenemos la obligación de acompañar", sentenció.

Se estima que el proyecto de aborto legal que comenzó a debatir a partir de las 16 sea votado durante la madrugada del miércoles. Hasta el momento, la tendencia se inclina a que le proyecto de aborto legal, sea ley.