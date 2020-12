Aborto legal: qué sucede si en el Senado gana el "no"

En estas horas se decide si la Argentina conquista un nuevo derecho para la mayoría o condena a las mujeres y personas gestantes a la clandestinidad. El escenario en el Senado es positivo, pero todavía la votación no está cerrada, entonces, ¿Qué sucede si gana el no y el aborto sigue siendo clandestino?

Si el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es rechazado, el expediente tendrá que ser enviado nuevamente al Congreso cuando comience el período legislativo en el 2021, el 1 de marzo. Ese sería el camino legal.

No obstante, esto se ve obstaculizado ya que en el 2021 hay elecciones legislativas y en ese período no suelen tratarse proyectos de importancia y la actividad en las dos Cámaras se plancha.

En el próximo período legislativo, se reinicia el debate desde cero. De vuelta, el ingreso del proyecto, convocar a comisiones, tratar en el recinto.

En la realidad efectiva, el aborto seguirá siendo legal solo en tres causales y se aplicará a través del protocolo de aborto no punible, que está vigente desde el 2009, en solo 20 provincias. No obstante, a nivel social, el aborto está en el debate y en la agenda pública y si no se aprueba este año, será el próximo.



Por su parte, el Gobierno nacional espera "contar con los votos" para aprobar la legalización del aborto en el Senado, pero aclaró que van a "esperar a contar los votos antes de festejar". Así lo indicaron a NA fuentes oficiales, y precisaron que "no habrá una fractura interna" en caso de que senadores oficialistas voten en contra del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

"Los votos hay que contarlos. Somos optimistas, pero vamos a esperar a contar los votos", graficaron a Noticias Argentinas altas fuentes del Ejecutivo. Ante la consulta sobre posibles incidentes en las inmediaciones del Congreso en caso de que se apruebe la ley, respondieron: "No tendría por qué suceder".



Asimismo, aseveraron: "No puede haber fractura interna con todo el tiempo que nos costó formar el espacio. Nuestro frente político tiene mucha diversidad, y eso justamente es nuestra fortaleza", subrayaron. En esa línea, las mismas fuentes detallaron: "En los últimos años venimos diciendo que tenemos que unir a los argentinos para resolver los problemas. Acá hay una fuerza política que juntó piezas que no son muy semejantes. Entendemos que nuestra sociedad es el reflejo de lo que armamos, con lo cual la diversidad para nosotros es una virtud dentro de nuestro frente".