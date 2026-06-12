Los 70 de Patricia Bullrich: microfestejos y un deseo histórico

Patricia Bullrich pidió tres deseos antes de soplar la velita de su torta de cumpleaños en el Senado. “Los pensó bastante”, recordó uno de los testigos de esa celebración matutina. Varios coincidieron en que no los reveló a los asistentes, que fueron secretos. Sin embargo, uno de los presentes advirtió que hubo un anhelo que no le demandó demasiada reflexión; lo pide desde que tiene 14 años: ser Presidenta.

La torta con el escudo de Independiente, el club del que es hincha la senadora, fue comprada por su equipo. Una mesa reducida pero muy cercana y que mantiene una relación personalísima con la exministra, con quien comparten muchos años de trabajo y campañas. También hubo regalos, pese a que ella les había pedido no entrar en gastos porque “ya tiene todo y la calle está dura”. Le dieron “cositas lindas” y no faltaron las ganas de hacer un chiste con el tema del momento, el pendrive millonario de Manuel Adorni, pero el paso de comedia finalmente no sucedió.

Los deseos fueron secretos pero todos imaginaron su contenido. Al festejo le siguió una charla sobre la situación política actual, pocos minutos antes de lo que fue la última observación crítica de Bullrich a Adorni, previo a ingresar a la Casa Rosada donde el jefe de Gabinete la recibió con otra torta. “Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado”, le dijo la legisladora a La Nación.

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Pese a las críticas, en el bullrichismo aseguran que “no hay proyecto propio, hay identidad propia dentro del proyecto” que hoy comanda La Libertad Avanza. Esta semana, el diputado Damián Arabia había advertido en declaraciones a radio Splendid que están abocados en lograr “la reelección del Presidente, y la victoria del proyecto político se va a reflejar en la reelección presidencial. Después Patricia va a estar donde la demande la sociedad y el espacio".

Desde el Senado aseguraron que Bullrich “está trabajando para sacar las reformas que el país necesita”. Lo hace con la convicción de que las iniciativas trascienden a las personas. “El Senado me gusta porque trabajo por leyes importantes”, había dicho la legisladora a la salida del desfile de Roberto Piazza. En esa misma conversación, aseguró que “los nombres pasan, pero las ideas quedan”.

En la Cámara Alta tendrá muchos desafíos en ese sentido: desde el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada hasta la reforma electoral que incluye la derogación de las PASO y un proyecto de Ficha Limpia. Hitos a los que se le sumó la avanzada contra el jefe de Gabinete, que en las últimas horas fue cuestionado incluso desde el PRO. El partido amarillo calificó su situación como una “falta grave”, observación que se dio en paralelo a la solicitud de Martín Goerling, presidente del bloque en el Senado, para que se cite al pleno de Labor Parlamentaria para definir la concurrencia del funcionario “y se le requiera al mismo ponerse a disposición para concurrir este mes” a brindar el informe de gestión. La vicepresidenta Victoria Villarruel decidió convocar esa reunión para el próximo miércoles, al tiempo que solicitó de manera formal que el coordinador de ministros comparezca ante el parlamento durante junio.

Del festejo en el Senado participaron dirigentes cercanos a la exministra y su equipo de trabajo. Estuvieron Juan Pablo Allan, Pablo Walter, Florencia Retamoso, Diego Valenzuela, Daniel Barberis, Juan Curuchet, Juan Pablo Arenaza, Damián Arabia y Gerardo Milman. El exdiputado había sido involucrado en la causa que aborda la autoría intelectual del atentado contra Cristina Kirchner, pero la Justicia decidió cerrar la investigación. Actualmente posee una categoría A1, la más alta, en el despacho de Bullrich.

Después tuvo otro agasajo, en esta ocasión con su esposo, Guillermo Yanco, también en el despacho. La foto llevó un epígrafe breve, “mis 70 con Guille”, acompañado de un emoji de corazón. Fue muy celebrada por su equipo en las redes.

Durante la jornada, Bullrich tuvo varios microfestejos, aunque la senadora canceló la fiesta sorpresa que su equipo había planificado para ella, con varios centenares de invitados. Se enteró de los planes en marzo y la desactivó. Pero eso no impidió que el jueves haya estado atravesado por tortas, regalos y celebraciones.