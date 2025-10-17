Con la presencia de Kicillof, la militancia peronista moviliza a la casa de Cristina Kirchner

En el marco de la celebración del Día de la Lealtad peronista, la militancia kirchnerista encabezada por La Cámpora realizará una caravana al departamento de Constitución en que la ex presidenta Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario. La movilización contará con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Fuentes bonaerenses confirmaron a El Destape que el gobernador asistirá a la movilización a San José 1111, en el marco de la fecha fundacional del peronismo y a casi una semana de las elecciones legislativas nacionales. Esta mañana, Kicillof participço de un acto en la Quinta de San Vicente por el 17 de octubre.

El 1° de octubre pasado, el Gobernador visitó a la dos veces Presidenta en su domicilio. Los dirigentes estuvieron reunidos una hora y media aproximadamente. El encuentro fue entre ellos dos, sin terceras personas, y no hubo foto.

El kirchnerismo llevará a cabo la caravana, convocada bajo la consigna “Leales de Corazón”, desde las 17, y contará con distintos puntos de salida en el Gran Buenos Aires. El objetivo será reclamar el “fin de la proscripción” y la “libertad” de la ex mandataria, cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

Desde las 17 habrá caravanas de militantes que, se espera, arriben desde distintos puntos. Para llegar hasta el domicilio de la exmandataria, las estaciones de tren de Once, Retiro y Constitución se presentaron como principales focos de concentración y desde allí, marcharán al destino final.

También dirán presente militantes del espacio Nuevo Encuentro, que se congregaron en Morón para reclamar la libertad de Cristina Kirchner, a quien consideran presa política. “La lealtad no se negocia ni se condiciona. Lealtad es exigir la libertad de Cristina, injustamente presa por garantizar los derechos de las mayorías y enfrentar a los poderes que hoy gobiernan”, expresó el dirigente Martín Sabbatella, quien encabezó la columna. Asimismo, sostuvo que “las banderas del peronismo son las banderas de Cristina, porque son las que flamean por los sueños y deseos del Pueblo argentino”, y denunció una persecución política por parte del “Partido Judicial y los poderes económicos”. La marcha, cargada de consignas históricas y actuales, unificó reclamos por justicia, democracia y soberanía, con un mensaje claro: “Cristina no está sola”.

Por su parte, la CGT realizó hoy un acto de conmemoración que se diferenció de ceremonias de años anteriores al incluir performances teatrales, un show de música trap y una proyección de mapping sobre la fachada de su histórica sede de la calle Azopardo, todo eso bajo la temática del 17 de octubre de 1945.

Desde las 17.30, la central obrera activó una transmisión por streaming por donde pasaron entrevistados como el analista político Raúl Timerman, el ex funcionario menemista Fernando “Pato” Galamarini y la ex ministra de Trabajo Kelly Olmos.

Kicillof: “Milei fue a pedir la escupidera al tesoro norteamericano, fracasó”

Antes cientos de militantes y con gran parte de su gabinete presente, intendentes, gremios y candidatos de Fuerza Patria, Axel Kicillof encabezó el acto del día de la Lealtad peronista en la quinta de San Vicente y dijo que “Milei fue a pedir la escupidera al tesoro norteamericano”, porque su modelo “es un fracaso”. Además, y de de cara al 26 de octubre, le pidió a la militancia “llenar las urnas de votos”. Además, se refirió a la ex Presidenta, y a lo que se viene para el 2027.

“Les pido a quienes militan el anti peronismo que prueben de una vez gobernar para la gente y las mayorías. No es con odio, es con inclusión”, dijo el mandatario y agregó que el gobierno libertario tuvo 4 salvatajes: “Fue a buscar los recursos del campo, los del FMI, los del blanqueo y ahora fue a pedirle la escupidera al tesoro norteamericano. Cuatro salvatajes... nadie que tiene éxito necesita que lo salven cuatro veces. Es un fracaso la política de Milei”.

Con información de Noticias Argentinas