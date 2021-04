El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, confirmó que el Gobierno alista anuncios para paliar la situación de los inquilinos particulares que afrontan problemas para pagar por la casa en la que están residiendo.

En diálogo con El Destape Radio, el funcionario adelantó que la semana próxima se anunciarán medidas destinadas a los alquileres, en el marco de las medidas para contener las consecuencias económicas de la segunda ola de coronavirus, y destacó el avance de la entrega de viviendas a lo largo del país.





"La semana próxima el presidente (Alberto Fernández) va a hacer algunos anuncios", afirmó Ferraresi, tras ser consultado sobre si se analizan medidas para los inquilinos, quienes vienen pidiendo auxilio. Señaló que en las últimas semanas se generó "el mecanismo de alerta temprana de desalojos", que se puso en marcha cuando concluyó la suspensión de desalojos y congelamiento de alquileres el 31 de marzo pasado.



Remarcó el interés por "generar políticas de defensa a los más vulnerables" y aseveró: "Siempre creemos que es importante manejar el tema alquileres de manera que la gente vaya resolviendo sus cuestiones y tener acceso a la vivienda". En ese sentido, repasó: "Hemos entregado más de seis mil viviendas y son seis mil personas menos que alquilan, en mayo llegaremos a 10 mil; bajando la demanda de alquileres es la mejor manera de intervenir el mercado".

Los alquileres en la ciudad de Buenos Aires aumentaron en promedio un 60% durante el último año: en los últimos 12 meses, el costo de alquilar un monoambiente en Capital Federal aumentó 60%, en los departamentos de 2 ambientes la suba fue de 55,6% y de 60% en los de 3 ambientes. El DNU que evitaba el desalojo de inquilinos que no pueden pagar por el inmueble en el que viven venció a fines de marzo.



El presidente de la Asociación en Defensa de Inquilinos, José Luis Griselli, lamentó en diálogo con N.A el vencimiento del decreto que prohibió los desalojos y pidió medidas de emergencia ante la inminente segunda ola de COVID-19. Datos de la Federación de Inquilinos Nacional indican que alrededor del 50% de los inquilinos del país, unas cuatro millones de familias, tuvo inconvenientes para pagar el alquiler aunque sea en un momento del año en 2020 por la crisis económica.



Por la pandemia de coronavirus, en 2020, el presidente Alberto Fernández había firmado el año pasado el decreto 320/2020 para congelar los alquileres e impedir los desalojos, que se fue prorrogando: sin embargo, las medidas ya no estarán vigentes a partir de este miércoles. Tanto desde la Federación como desde la Asociación en Defensa de Inquilinos advirtieron que la única posibilidad para evitar que se efectivicen los desalojos que ya tienen sentencia es una cuarta extensión de la vigencia del decreto, lo cual ya fue descartado por el Gobierno.



Fernández había revelado el 15 de abril que, tras dejar atrás el aislamiento por coronavirus, se iba a reunir con Ferraresi, para analizar la situación de los alquileres y los desalojos. "Me preocupa la situación de los alquileres. Hoy vamos a analizar el tema con el ministro Ferraresi", manifestó el mandatario; allí se empezaron a trabajar las medidas que se anunciarán la semana que viene.