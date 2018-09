Persecución judicial: la insólita causa que le iniciaron a Victor Hugo, D´Elía y Brancatelli

El dirigente Luis D'Elia y los periodistas Diego Brancatelli y Víctor Hugo Morales fueron denunciados penalmente por "intimidación pública, instigación a la violencia y apología del delito". La persecución judicial fue iniciada por Jorge Eduardo Camino, un férreo militante de Cambiemos, quien en la red social Twitter replica mensajes que definen como "campaña del miedo" a las advertencias por la disparada de la inflación, el aumento de la pobreza y la devaluación del peso.

"Me cuenta una conocida que tiene un cargo importante en un banco privado que mañana (por el viernes de la semana pasado) no van a tener u$s para vender ni retirar (aquellos que deseen retirar de sus cuentas). Está preocupada por la situación y por cómo contener a los clientes que irán mañana. No es opinión sino información", fue el mensaje que publicó hace ocho días Brancatelli.

En la misma línea, D'Elia escribió: "¿Mañana entramos en corralito? Me cuenta un gerente de un banco privado que mañana NO VAN A TENER DOLARES para vender ni retirar (aquellos que deseen retirar de sus cuentas). Está preocupado por la situación y por como contener a los clientes que irán mañana a la ventanilla".

Embed A los que atentan contra la paz social y la estabilidad democrática hay que denunciarlos pic.twitter.com/o3Jm8Ob4Qc@fernandocarnota @maximmontenegro — jorge eduardo camino (@nguenco) 6 de septiembre de 2018

Lo insólito es que Victor Hugo Morales fue denunciado sólo por mencionar los mensajes en su editorial de radio. Esta es una nueva campaña de difamación contra el periodista de C5N que desde hace años mantiene un litigio con el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, por haber transmitido de forma parcial parte de los goles de Boca Juniors en la final que disputó con Real Madrid por la Intercontinental.

Victor Hugo es una de las más fuerte voces opositoras al gobierno y desde C5N denuncia los negociados del macrismo. Por medio de su programa de Radio AM750 da testimonio de las consecuencias del modelo económico que conduce Mauricio Macri al prestar el micrófono a despedidos, personas que sufren la represión y el hambre.

En busca de prensa, el denunciante Camino arrobó en Twitter a diferentes periodistas ultraoficialistas como Fernando Carnota para que le den al tema repercusión pública.