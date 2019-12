Viviana Canosa reveló la grave enfermedad que padeció

La conductora de televisión Viviana Canosa reveló que tuvo cáncer de mama y logró superar la enfermedad. En una entrevista íntima, la mediática contó que temió porque no sabía quién podría cuidar a su hija.

Canosa afirmó que le encontraron un un carcinoma in situ en una mama cuando le hicieron una mamografía. "La mujer que me hizo la ecografía me dijo: "Noto algo raro. Me preocupa”. No dije nada en mi casa, a nadie. Me pedí un turno, me fui a hacer otra mamografía. Me hicieron la ecografía, la mamografía, y me encontraron un carcinoma in situ", contó.

La conductora explicó que guardó silencio ante su familia. "No dije nada. Me pincharon para ver la gravedad que tenía; era muy grave. No dije nada. Fui sola a hacerme todo", sostuvo en una entrevista con Infobae.

Canosa contó que prefirió no asustar a nadie y agregó: "Solo tenía miedo de morirme por Martina, porque dije: ´Tiene 3 años, Dios mío´. Pero pensé: ´Es una prueba más de la vida´. Y nada, me operé. El día que vi los resultados y el médico me dijo: ´Esto es muy preocupante, no hay nada tomado, pero hay algo que hay que sacar cuanto antes´, Dije: ´Dame un turno ya´. Me fui al Mater Dei y me operé".

La conductora de televisión afirmó que ahora debe hacerse controles de salud. "Una mañana que era un diluvio me fui de casa dejándola a Martina con la niñera, mamá y papá; en casa no lo sabían. Entré al quirófano, aparecí en una cama recién operada. Me llevaron a mi casa. No soy víctima de nada. Entendí que en la vida no hay que ser víctima de nada. Lo superé, y acá estoy", sostuvo.