La insólita situación se vivió en las calles de San Martín cuando una mujer salió a caminar y violó el aislamiento social obligatorio. Cuando un policía la quiso cruzar, la joven sacó un gas pimienta y le tiró al agente.

El hecho ocurrió en Villa Ballester y en las imágenes se puede ver como la mujer caminaba por las calles y, cunado quiso ser detenida, respondió: "Un decreto no está por encima de la constitución Nacional". Además, mientras caminaba sin barbijo y sin ningún tipo de protección agregó: "No es estado de sitio, no me podés tocar".

La mujer tenía las manos en los bolsillos y no quería detener su paso. La policía, después de que no aceptara la voz de alto, se puso delante y en ese momento la joven gritó "basta" y empezó a revolear gas pimienta para todos lados.

En las imágenes se puede ver como la chica en cuestión le tira el gas pimienta al agente y, además, como después trató de escaparse de otro de los policías que trataban de frenarla.