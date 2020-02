Violencia y abusos: el video viral de las telenovelas de Cris Morena que causó repudio en las reds

En los últimos días se volvió viral un video compilado de distintas telenovelas y series producidas por Cris Morena, todas con actores menores de edad. Desde Rebelde Way hasta Casi Angeles, la publicación que muestra fragmentos de distintos capítulos de los programas mencionados, logró evidenciar la violencia y el machismo explícito que protagonizaba cada tira.

El video fue creado por la productora periodística @el_resaltadorok con el objetivo de demostrar que, sin darnos cuenta, estas novelas normalizaban casos de abuso sexual y violencia hacia las mujeres.

"¿Te acordabas de esto? nosotros tampoco. ¿Será que lo normalizamos?", se preguntó el creador del compilado de estos programas televisivos que, en su momento, lideraban las mediciones de rating y que hoy son vistos con otros ojos.

No es la primera vez que los productos de Cris Morena causan polémica y generan debate en las redes sociales. Cuando Netflix publicó las temporadas de Rebelde Way, Twitter se llenó de usuarios indignados por el contenido de cada capítulo y, además, se sorprendían por no recordar que eso era lo que consumían en su adolescencia.

Entonces, la pregunta es: este tipo de novelas, ¿influyó en nosotros y nosotras, teniendo en cuenta que consumimos estas ficciones en nuestra niñez y adolescencia? ¿buscaban naturalizar situaciones de violencia y abuso hacia las mujeres, perpetuando el machismo y ayudando a que se vuelva común en la vida cotidiana?. Todo esto se preguntan las personas en las redes luego de ver el siguiente video.