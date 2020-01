Video: así cayó el avión ucraniano en Irán

Un video capturó los momentos finales del avión que cayó en Teherán, en el que murieron 176 personas.

El video fue captado por un periodista durante la noche del martes, y se puede ver como una bola de fuego cae rápidamente hasta el piso, explotando por el combustible del avión.

#Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran pic.twitter.com/kGxnBb7f1q