Vallejos estimó que el impuesto sobre a las grandes fortunas "alcanzaría a 15 mil personas"

La diputada Nacional del Frente de Todos Fernanda Vallejos se refirió al proyecto de Ley que busca crear un impuesto a las grandes fortunas y afirmó que "es justo y necesario un impuesto a las grandes fortunas". En ese sentido, estimó: "Alcanzaría a 15 mil personas como mucho, no es ni el 1% de la población".



En declaraciones a El Destape Radio, Vallejos, quién también es Presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, dijo: "La Argentina corre de atrás en esta discusión, en los últimos cuatro años los impuestos a la riqueza bajaron. Los sectores más privilegiados de la sociedad dejaron de pagar los pocos impuestos que pagaban".



En tanto, la diputada bonaerense argumentó que "hay un enorme consenso social en torno a este impuesto" y advirtió: "No gobernamos contra nadie, a los grandes empresarios no les fue mal con nuestros gobiernos, al contrario".



"Los historiadores económicos afirman que estamos ante una de las peores crisis en la historia del capitalismo. Ante esta situación, es importante que el esfuerzo que la sociedad argentina está haciendo en esta situación sea acompañado por los sectores económicamente más fuertes", cerró.