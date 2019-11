Valeria Lynch habló sobre el cambio de su apellido y reveló el verdadero motivo

La cantante Valeria Lynch revolucionó las redes sociales cuando comunicó que cambiaba su apellido a Ninch porque necesitaba "reinventarse". Horas más tarde, explicó el verdadero motivo y todo se trató de una jugada publicitaria para felicitar a la Agencia Ninch por su nominación a los Premios Jerry.

"Me cambio el apellido porque llegó la hora de reinventarme y voy x mucho más Si lo hizo Madonna, porque no lo puedo hacer yo, no? A partir de ahora soy #ValeriaNinch", tuiteó temprano. Ésto rápidamente recorrió todas las redes y portales de noticias.

Me cambio el apellido porque llegó la hora de reinventarme y voy x mucho más Si lo hizo Madonna, porque no lo puedo hacer yo, no? A partir de ahora soy #ValeriaNinch #apurorock pic.twitter.com/lWVhtNGKF6 — Valeria Lynch (@valerialynch) November 19, 2019

A la tarde, la cantante brindó su aclaración por la misma vía: "ATENCIÓN! Acá está la verdad de por qué me cambie el nombre x un día Aguante Agencia Ninch. Son lo más! Búscalos en Instagram como Agencianinch".

En un video, contó: "Estoy tentada, increíble lo que pasó. Mis amigos de Agencia Ninch y yo revolucionamos las redes. Celebro a los jóvenes de espíritu y de alma, que creen en el cambio, en la creatividad. A talentosos como ellos, como la gente de Ninch y celebro que estén nominados a un premio tan importante como los Jerry. Van a ganar ¡Aguante Ninch! Les devuelvo el apellido, me quedo con el de siempre".

ATENCIÓN! Acá está la verdad de por qué me cambie el nombre x un día Aguante Agencia Ninch 💪Son lo más! Búscalos en Instagram como Agencianinch #ValeriaNinch #AguanteNinch #PremiosJerry pic.twitter.com/V8MjNthXOp — Valeria Lynch (@valerialynch) November 19, 2019

Según su web, Ninch es "la única agencia de Argentina, formada y liderada por una nueva generación de comunicadores". En su descripción, aseguran: "Nuestros equipos están diseñados específicamente para cumplir los desafíos comerciales de nuestros clientes y aportar un pensamiento creativo multidisciplinario en cada etapa de la estrategia". La campaña en redes se debió a su nominación a los Premios Jerry Goldenberg a la Excelencia en las Comunicaciones.