Una por una: el análisis de las nominadas a Mejor Película de los Oscar 2020

Los Oscar 2020 se definen el domingo por la noche en Los Ángeles, pero antes de la premiación podés repasar todas las películas nominadas en la categoría más preciada.

Con el análisis de Ignacio Dunand, los especiales de El Destape repasan todos los detalles de los filmes más importantes del año como un aperitivo amistoso para todos aquellos que no estén al tanto de la premiación y quieran participar. Realidad hay una sola y es que todas merecen ser reconocidas por sus brillantes logros técnicos y narrativos, por lo que se puede anticipar una competencia reñida.

La Red Carpet arrancará a las 20.30 horas y dará pie al evento, a las 22 horas. A diferencia de otros años, en esta ocasión no habrá un host que lidere la fiesta, por lo que se turnaran diferentes actores y actrices con pequeños monólogos y comentarios para animar la noche. ¿Ya armaron sus prodes?, ¿tienen favorita para la noche?

Este año, nueve largometrajes compiten por el premio a Mejor Película. Ellas son: 1917 (Sam Mendes), Joker (Todd Phillips), The Irishman (Martin Scorsese), Once Upon a Time in Hollywood (Quentin Tarantino), Parasite (Bong Joon-ho), A Marriage Story (Noah Baumbach), Little Women (Greta Gerwig), Jojo Rabbit (Taika Waititi) y Ford vs Ferrari (James Mangold). Las predicciones de la mayoría dan por ganadora a la película bélica de Mendes o a la última joya de Tarantino, dados los resultados de la gala de los Globos de Oro, que se viven como la antesala de la ansiada celebración.

La sorpresa de la noche la podrían dar Joker, de Todd Phillips, o la brillante Parasite, de Bong Joon-ho, que compite también a Mejor Película Extranjera. En El Destape, el periodista Ignacio Dunand realizó una serie de especiales (disponibles en el canal de Instagram de el diario) con breves valoraciones sobre las principales nominadas. ¿Por qué hay qué verlas y qué las hace dignas competidoras?