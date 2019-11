Una periodista de Clarín atacó a las víctimas de violencia de género y fue repudiada en las redes sociales

El caso de la denuncia de abuso sexual por parte de la sobrina del senador nacional José Alperovich generó diversas repercusiones al respecto. Una periodista de Clarín salió a atacar a la víctima que dio a conocer la situación que vivió a través de una carta que rápidamente se difundió.

Se trata de Gloria López Lecube, quien tuvo duras palabras y las hizo conocer a través de su cuenta de twitter: “Ayer veía por TV a Luis Novaresio y Luis Majul defendiendo a la sobrina de Alperovich. Una mujer de 29 años puede negarse a vivir “violaciones”, denunciar o resistir. Y no abriendo las piernas y mirando las paredes, supongo que esperaba algún “crédito” que no llegó #NiUnaMenos”.

Frente a su falta de empatía, las respuestas no se hicieron esperar, rechazando de manera contundente sus dichos, incluso diversas referentes del movimiento feminista le respondieron.

La nota de Gloria no es de hoy. La reflotó ella misma después de tuitear esto para ACLARAR lo que dijo. Un asco ambas cosas. No importa la edad ni el tipo de relación, una violación puede ocurrir en cualquier lugar y momento porque es parte del patriarcado. Y NO ES SIEMPRE NO. https://t.co/9mphgUwkOE