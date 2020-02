Un sector de la UTA anunció un paro de colectivos para el martes

El dirigente de la UTA disidente Miguel Bustinduy confirmó el paro que se llevará a cabo el martes en los colectivos en reclamo por el 50% de pérdida de poder adquisitivo durante el Gobierno de Mauricio Macri.

“Convocamos una medida para mañana. Es por todas las situaciones que nos toca vivir en nuestro gremio. Venimos de una pérdida del 50% en el poder adquisitivo durante el Gobierno de Macri por la complicidad de Roberto Fernández”, denunció el dirigente gremial en diálogo con El Destape Radio.

El referente de la Agrupación Juan Manuel Palacios de la UTA indicó: “Estamos conversando con todos los delegados de todo el país para que la medida afecte a todas las líneas, en todo el país”.

“El tema viene de larga data porque no compartimos las políticas con Fernández y él ahora no tiene la legitimidad porque los compañeros no lo votaron. Es secretario general porque lo dijo la Justicia”, aseguró Bustinduy.

En ese sentido, apuntó que el gobierno anterior “dejó todo el sector hecho pelota” y denunció: “Los compañeros no descansan las 12 horas. Después dicen que somos asesinos”.

“Esta medida de fuerza no es contra el Gobierno de Alberto Fernández. Nuestro gremio no cerró siquiera la paritaria 2019”, sentenció.