Un empresario calificó como "jóvenes imberbes" a los funcionarios de Cambiemos

El empresario textil Teddy Karagozian afirmó que el Gobierno de Mauricio Macri estaba integrado por "jóvenes imberbes que no sabían de lo que estaban hablando". El dueño de la hilandería TN&Platex reabrió una pyme en un acto encabezado por el presidente electo, Alberto Fernández.

"El gobierno de Macri tenía a unos jóvenes imberbes que no sabían de lo que estaban hablando, en la historia va a quedar que la mezcla de académicos y gerentes no fue buena", sostuvo Karagozian en declaraciones a Radio 10. Asimismo, se quejó también de que Macri "no mencionaba al empresariado argentino, se lo trató con cierto desprecio".

MÁS INFO Con la mira en la interna, Macri realiza la reunión de gabinete ampliado

"Decían que no era competitivo y que la culpa de todos los males era del empresariado argentino", lamentó.

Karagozian agregó que los funcionarios nombrados por Macri en Producción "no conocían empresarios más allá de los que donaban dinero en las ONGs". "En Producción pusieron gente que no había tenido actividad ministerial. En la historia va a quedar que la mezcla de académicos y gerentes no fue buena", insistió. Consideró que "las condiciones macro que recibe Alberto son bastante desastrosas" y "va a haber un cambio sistémico más rápido de lo que la gente cree. La estrategia que están haciendo de negociación va a en la dirección directa", elogió Karagozian a la futura administración.

También sostuvo: "No logro comprender por qué los empresarios, incluso mis amigos, le tuvieron más paciencia a Macri que a otros presidentes".