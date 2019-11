Tras la operación de trolls y el Grupo Clarín, Ofelia Fernández podría denunciar judicialmente a Radio Mitre

Tras el descargo por las falsas acusaciones en contra de su familia, Ofelia Fernández y su equipo evalúan la posibilidad de denunciar judicialmente a Radio Mitre.

Este miércoles un blog de derecha hizo pública información delicada respecto al círculo íntimo de la legisladora electa. Luego de publicar no sólo nombre y apellido de la madre de la joven -que hasta el momento no era conocida mediáticamente-, también se compartieron los lugares en los que trabajó y las empresas que le realizaron aportes jubilatorios.

En ese contexto varios medios, entre ellos Radio Mitre y La Nación, levantaron los datos asegurando que la mujer "estaría (sic) envuelta en la causa de la ruta del dinero k".

Ahora, la joven junto a sus asesores analizan la posibilidad de llevar a la radio perteneciente al Grupo Clarín a la Justicia, por ser el primer medio en publicar en su página web la supuesta información sin ningún tipo de chequeo ni consulta de fuentes.

"Ningún periodista ni productor de la emisora se comunicó con nosotros. Ni por este tema ni por ningún otro. Evidentemente no tienen ningún compromiso con la verdad", argumentó.

Anteriormente Fernández ya había respondido en sus redes: "Me metí en esto (por la política) sabiendo que era jodido, pero no tan violento. No les alcanzó con decirme parásito y mentir, ahora juegan su carta más básica. Como una piba de 19 años muy chorra no parece, la meten a mi vieja".

"Yo me la banco porque es lo que elegí, pero la tengo a mi mamá sufriendo por esta mierda. Medios 'serios' levantando que mi mamá es corrupta por ser empleada en relación de dependencia en una casa de cambio. Qué miedo les da una pibita, cagones de mierda", continuó en su hilo de Twitter.

Fernández además de ser la legisladora más joven de la historia, fue la candidata más violentada durante la campaña con ataques de trolls del gobierno y fake news.