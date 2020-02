Tras la muerte de Claudio Bonadio, Julio De Vido pidió analizar el lawfare del juez para perseguir a dirigentes kirchneristas

El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, opinó del juez federal Claudio Bonadio tras su muerte y pidió analizar el lawfare más que "quedarse odiando a un muerto". También pidió revisar las instituciones y sostuvo que si se cumplieran las leyes muchos jueces "deberían estar dando explicaciones".

“Si nos quedamos con el odio, el rencor y la ira, nos siguen haciendo daño. En cuanto la vida se termina, se terminó todo, cada uno tendrá que dar cuenta en el lugar adonde vaya”, expresó el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, respecto del fallecimiento del juez Claudio Bonadio.

Además destacó que “el problema es la rabia, no el perro: quién inóculo ese odio, de dónde proviene. Si no analizamos bien el lawfare y nos quedamos odiando a un muerto, nos vamos a equivocar y vamos a perder energía para dar la batalla que tenemos que dar”.

Asimismo, De Vido se refirió a la importancia de revisar las instituciones: “Más allá del daño personal, familiar, de la falta de libertad, creo que la discusión tiene que ser institucional. El problema no debería ser las modificaciones a las leyes que regulan la justicia ni la independencia de poderes, si cumplieran las leyes que hay y se llevarán adelante la medidas que indican las leyes, como en la causa de Dolores. Si hoy funcionaran las instituciones, ¿cuántos jueces deberían estar dando explicaciones ante la justicia?”.

Respecto de la propuesta del Poder Ejecutivo para que el juez Daniel Rafecas sea Procurador General de la Nación, De Vido afirmó: “Muchos lo respetan. En nuestro caso, tuvo participación en nuestra encarcelación. El hecho de no perseguir a Cristina no lo exculpa de las otras persecuciones que ha hecho, cubierto en una capa de prestigio, que yo no veo. Y en todo caso, lo único que hizo fue cumplir con su deber, no hizo nada extraordinario. Lo mismo que el fiscal Delgado”.

Por último, De Vido habló de una posible excarcelación y aseguró estar "muy tranquilo": "no me desvelo por mi inocencia, no necesito nada de esta justicia corrupta y sometida a un poder supranacional. Me interesa que se revisen todas las instrucciones truchas, son producto de una persecución sistemática”.