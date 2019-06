Tras la derrota, en Cambiemos Santa Fe se pelean por las listas

Tras consumarse el último domingo una dura derrota en la provincia de Santa Fe y las dos ciudades más importantes (Rosario y la capital provincial), la alianza Cambiemos en Santa Fe cruje por todas partes. El candidato a gobernador José Corral, que salió tercero y fue duplicado en votos por el candidato peronista Omar Perotti, ahora quiere violentar un acuerdo que había construido con el PRO para el armado de listas a diputados nacionales, desobedeciendo también una promesa del presidente Mauricio Macri.



El domingo por la tarde, tras el cierre de los comicios, en el bunker de Cambiemos en Rosario -donde solo había dirigentes del PRO y ningún radical- ya estaban pensando en las elecciones nacionales de agosto. Sin chances en gobernador, habiendo perdido las intendencias en las dos ciudades más grandes, y con un derrumbe en la cantidad de votos comparado con los momentos de euforia del 2017, empezaron a crujir los cimientos internos. Y toda la atención estaba en el cierre de listas nacionales del próximo sábado 22 de junio.

LEA MÁS Lousteau confirmó que irá como candidato a senador junto a una ministra de Larreta

Cimientos flojos

La alianza con Corral no pasa un buen momento: a principios de año habían acordado que Federico Angelini, presidente del PRO, bajaba su precandidatura a gobernador para evitar la interna con el intendente de Santa Fe a cambio de encabezar la lista de diputados nacionales. El pacto fue aceptado por ambos, y Corral disputó la elección a gobernador con Ana Laura Martínez del PRO de vice. Pero ni bien pasados los comicios provinciales, el radical –cuyo sector perdió la intendencia de Santa Fe y se queda sin nada- quiere desobedecer el acuerdo y se propone como cabeza de lista. El macrismo está que trina.

La elección nacional tendrá una lógica totalmente distinta, porque las boletas van pegadas a las de candidatos presidenciales. Al contrario que en Santa Fe, Cambiemos seguramente tenga una cosecha competitiva y palo a palo con el peronismo, por lo que los lugares en las listas son importantes ya que la expectativa de acceder a una banca es más alta. El acuerdo era que el primer y el tercer lugar eran para el PRO, el segundo para una mujer del sector de Corral (el grupo Universidad), el cuarto para la Coalición Cívica y el quinto para el partido Fe, fundado por el fallecido Gerónimo “Momo” Venegas.

"Hay un pacto con el radicalismo, y los pactos se respetan. Toda la UCR menos él están dispuestos a cumplirlo. No lo banca nadie en esta", confió un dirigente del PRO rosarino a El Destape. Es más: Corral también desobedeciendo un documento firmado en enero por los titulares a nivel nacional del PRO, la UCR y la CC, en el que se comprometían a que los candidatos a gobernador de Cambiemos en elecciones que no sean en simultáneo con los comicios generales no podrían postularse luego a cargos nacionales.

LEA MÁS Perotti llamó a Cristina Kirchner y tuvieron una "muy linda" charla

Otra interna

No es el único frente que tiene abierto Cambiemos en la provincia. También apareció una puja con el Lucas Incicco, ex funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tiene buena relación con Esteban Bullrich y Germán Garavano. El actual diputado nacional, que había sido apoyado también por Elisa Carrió cuando se debatían las fórmulas a gobernador, quiere hacer todo lo posible para renovar su banca en el Congreso. Incluso pelearse con la conducción del partido, del que Angelini es presidente.

Hace días, se llevó a cabo la asamblea que todo partido debe realizar al menos cada cuatro meses para no perder legalidad. Incicco, en calidad de secretario general, es quien debía llevar el libro de actas que le da sentido bruocrático al cónclave, pero no fue. Sus compañeros llevaron un escribano que certifique la validez del trámite, que fue desconocida por Incicco mediante una presentación ante la Justicia.

“Quiere meterse como sea en la lista, pero no tiene estructura, siempre rosquea todo en Buenos Aires. Las campañas las militamos siempre nosotros y ya le ganamos varias internas, debería parar de embarrar la cancha”, dijo la fuente del macrismo local. ¿Bajará un dedazo desde la Casa Rosada que ordene la lista y apacigüe el conflicto? ¿Habrá internas en agosto? Lo sabremos el sábado cuando cierre el plazo.

*Nicolás Maggi es corresponsal de El Destape en Santa Fe.