Transición: para Hernán Lacunza no se pueden comparar las herencias recibidas

En el marco de la transición de gobierno, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, reconoció que los resultados en términos de bienestar no son los esperados: la pobreza llegó al 35%, la inflación al 55% y el desempleo al 10,4%. Sin embargo, aprovechó su oportunidad para volver a insistir la herencia recibida cuatro años atrás.

"La idea es presentar los números consolidados", afirmó el economista y se lamentó que faltaran datos “confiables” de 2015 para hacer una comparación punta a punta de la gestión económica de Cambiemos.

En la misma línea, añadió: "Como en otras ciencias sociales, en la economía la siembra y la cosecha no son simultáneas y los cimientos que dejamos para crecer no se ven". Asimismo, también se defendió de uno de los déficits más grandes de la gestión macrista: la deuda externa.

Acompañado de otros funcionarios de Hacienda, Lacunza aseguró en conferencia de prensa que bajo los cuatro años de Macri la deuda pública "bien medida" subió U$S 74.000 millones, un 31% hasta llegar a los U$S 314.315 millones. Esto representaría "algo por encima del 21% que había aumentado en la gestión anterior"- unos U$S 43.000 millones.