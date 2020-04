El periodista Toti Pasman estalló contra el presidente Alberto Fernández porque no puede salir a correr. ”¡Me parece una pelotudez total, una pelotudez total!”, expresó. Y agregó: “A mí me hace bien correr, ¿por qué no puedo hacer algo que me hace bien?", dijo el periodista deportivo.

Así, manifestó su furia contra la cuarentena obligatoria: “Desde el 19 de marzo venimos a laburar a la radio y no nos hemos contagiado ninguno. Quiere decir que si vos te cuidás con alcohol en gel, barbijo, controlando la temperatura y desinfectando los zapatos, vos podés venir a trabajar”.

“Para mí, todos los que puedan trabajar me parece bien que lo hagan porque la curva parece estar amesetada”, marcó. El periodista deportivo se refirió a la señora que salió a tomar sol en Palermo y la policía le dijo que no podía estar allí: “Yo la banco a la señora”.

“Yo estoy indignado que a mí no me dejan salir a correr. Yo estoy viviendo en un barrio cerrado y no me dejan salir a correr porque supuestamente una gotita mía de transpiración tiene que caer en el asfalto, la tiene que pisar alguien con la zapatilla y meterla en su casa para contagiarse. Y primero tengo que estar contagiado… ¡tienen que chocar 10 aviones!”, señalo Pasman a la web de radio Mitre.

Y lanzó Pasman: “Si yo me tomo el bondi voy con 50 personas, si subo al subte o al tren no importa que me tosan en una oreja o me toquen el culo… ¡Bárbaro el transporte público! Pero no salgas a correr en tu barrio, eh…”. El periodista deportivo concluyó: "¡Me parece una pelotudez total, una pelotudez total!".