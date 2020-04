Luego de afirmar que los futbolistas podrían estar seis meses sin cobrar para colaborar en la lucha contra el coronavirus, varios colegas salieron al cruce de Carlos Tevez. Y esta vez, al ídolo de Boca le llegó el turno de escuchar a Néstor Ortigoza, quien actualmente milita en la Primera Nacional con la camiseta de Estudiantes (Rio Cuarto).

¿Qué dijo el ex mediocampista de San Lorenzo e hincha del Xeneixe? "La verdad es que no comparto con Tevez lo que hizo. El compromete a los demás, no se puede meter en el bolsillo de los demás. Tampoco hace falta que lo haga público”, sentenció.

🗣️ "No estoy de acuerdo con Tévez. Que no comprometa a todos los jugadores".



Néstor Ortigoza en #SeHablaAsiEnCasa — DIRECTVSportsAr | #QuedateEnCasa 🏠 (@directvsportsar) April 6, 2020

“Si quiere ayudar realmente lo puede hacer, pero que no me comprometa a mí porque a mí me sacás el 30 por ciento del contrato, o a otro chico, y esa plata la tengo destinada, tengo compromisos que cumplir”, manifestó Ortigoza, y agregó, en diálogo con DirecTV Sports: "El hizo una carrera espectacular, le fue bien y lo felicito, pero no se puede meter en el bolsillo de los demás jugadores".