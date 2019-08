Tití Fernández destrozó a Mauricio Macri: "La gente se c... de hambre"

El periodista Miguel Ángel "Titi" Fernández afirmó que la Argentina vive una grave situación económica que llevó a que la gente "se cague de hambre" y manifestó que los funcionarios del gobierno nacional no reacciona frente a la crisis.

"Estos tipos no se dan cuenta que hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente. ¿Estos tipos no se dan cuenta que hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente? La gente no llega, la gente se caga de hambre, la gente la pasa mal. Esto ha tocado a todo el mundo, a la clase media", afirmó Titi.

El periodista manifestó que le "gustaría estar cinco minutos adentro de la cabeza de Macri para saber qué piensa. Cada medida que toman es equivocada o tiran la pelota para adelante".

Titi Fernández sostuvo que el gobierno impuso un plan político que excluyen a gran parte de la población Argentina y contó que está preocupado por su familia en el futuro.