Teresa García contó que intendentes de Cambiemos casi lloraron en su despacho por la crisis económica

La ministra de gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Teresa García, contó que recibió a intendentes opositores de localidades bonaerenses al borde de las lágrimas porque no pueden pagar salarios y sostuvo que el territorio bonaerense "está en emergencia". Además, sostuvo que lograrán aprobar la ley impositiva.

En una entrevista en Get Back (El Destape Radio), la funcionaria sostuvo que la provincia está "en una situación de crisis muy grave. La provincia está en emergencia. La única manera de afrontar la situación es que la provincia tenga recursos. He recibido intendentes de Cambiemos prácticamente con lágrimas en los ojos porque no podían pagar los sueldos".

García apuntó contra la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, a quien acusó de no dejar interlocutores para consensuar. "Se fue al exterior y nos enteramos por las revistas del corazón. El compromiso público que tomó Vidal de ayudar al gobernador en los primeros momentos de gestión desapareció con ella", achacó.

Acerca de la reforma impositiva, García fue contundente: "Apelamos a la responsabilidad de los legisladores de Juntos por el Cambio para que no hagan una carnicería con la ley. La gobernadora saliente tuvo la ayuda de todos los sectores del peronismo en sus primeros dos años de gobierno. Esperamos reciprocidad. No hay áreas del estado que tengan insumos y resto para afrontar la gestión. La historia siempre juzga las actitudes".