Tenso momento al aire en TN: infectólogo criticó a los medios y los dejó mal parados

Un incómodo momento se vivió el domingo en Todo Noticias, luego de que un infectólogo criticara al aire el accionar de los medios de comunicación por informar sobre la pandemia en función de los muertos y generar pánico en la población.

Horas antes de que el presidente Alberto Fernández declarara la prolongación de la cuarentena por 13 días más, en canal de noticias del grupo Clarín llamó a Gustavo Lopardo para hablar sobre la evolución de la enfermedad en la Argentina, pero paulatinamente la conversación se tornó a una crítica sobre la forma en que se cubre la pandemia.

"Ustedes me preguntaron por qué hay tanto pánico y yo le digo unas series de razones y yo le digo una es que los medios no hablan de otra cosa y algunos medios amarillentas siempre tratando de mostrar lo peor. No estoy señalandolos a ustedes", afirmó el infectólogo.

Ante la sorpresa del comentario, el conductor intentó insistir en que, ante la falta de eventos como el fútbol y otros eventos, los medios eran las noticias eran el único contenido disponible, pero fue rápidamente corregido.

"Ustedes lo toman o no, ustedes sabrán cual es su rating. Hoy se está dando noticias huecas, porque ya no sabe que informar. A la mañana la viceministra dice cuál es el parte y lo repiten 16 veces, eso se llama contar muertos. Eso no ayuda. ¿Por qué se genera pánico? por muchos motivos, pero los medios podrían ayudar a no generar tanto pánico", concluyó.