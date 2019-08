Telar de la Abundancia: Sol Pérez dijo que "no es una estafa" y generó polémica

La conductora de televisión Sol Pérez se metió en el debate por el Telar de la Abundancia y encendió la polémica porque dijo que "no corresponde" decir que este sistema se trata de "una estafa" porque quienes entran, saben "dónde se están metiendo".

"Me han invitado a entrar y conozco gente que estuvo adentro. No estoy de acuerdo con lo de estafa", dijo en Intratables. La panelista aclaró que "en referencia al Estado, sí (lo es), porque es plata en negro y que no está en circulación". Sin embargo, a nivel personal, "decir que es una estafa a la gente no corresponde". Al respecto, la modelo expresó su punto de vista: "Uno cuando entra ya sabe donde se esta metiendo, ya sabés que ganás o perdés. ¿A quién acusás? Si no hay una persona que es dueña del sistema".

Según contó, a ella le explicaron que el funcionamiento del Telar "depende del grupo, si colabora o no, y que si no encontraba la gente para que entrara, la plata la iba a perder". Y explicó: "Mientras pasás de etapas vas haciendo actividades. Hay mucha gente que entra por la plata, pero muchos otros entran por lo energético, lo emocional, porque necesitan realmente de ese grupo". Por eso, destacó que ella está "apostando" y que le puede "ir bien o mal" pero "el que ganó, tuvo suerte".

El Telar de la Abundancia es considerado una estafa. Para ello, la PROCELAC aconseja denunciar penalmente esta actividad ante las fiscalías en lo criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires.