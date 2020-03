Susana Malcorra cruzó a macristas por decir que los médicos cubanos son espías

La ex canciller argentina Susana Malcorra cruzó a los ex funcionarios macristas como Laura Alonso que habían acusado sin fundamento que los médicos cubanos vienen a la Argentina para hacer espionaje.

"Los médicos cubanos no son espías. Cuba jugó un rol fundamental en el ataque al ébola cuando no conseguíamos médicos de ninguna parte del mundo, históricamente siempre han estado disponible en estos casos", concluyó la ex canciller sobre la polémica de la posible llegada de médicos cubanos a la Argentina.

De esta forma, Malcorra se convierte en la segunda ex funcionaria del gobierno de Mauricio Macri en desmentir las opiniones de algunos referentes del PRO como Laura Alonso que criticaron a los médicos. Antes el ex ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, había tildado de disparate la afirmación.

En diálogo con Futurock, Malcorra opinó sobre la situación que atraviesa Europa por la crisis del coronavirus y manifestó que "la primera conclusión de esta pandemia es que no estábamos preparados, en los países mas desarrollados no hubo preparación ni herramientas básicas para encarar esto".

La funcionaria expresó que en Europa las decisiones se tomaron tarde y que el principal error de los gobiernos fue haber demorado en tomar medidas sanitarias de urgencia como la cuarentena por temor al impacto económico.

Por otro lado, destacó la actitud del Presidente Alberto Fernández: "Hay una actitud de crisis que es la que hay que tener. Alberto ha decidido encarar esta crisis poniéndose al frente y tratando de tomar las mejores medidas. Lo está haciendo bien". Y remarcó: "En Argentina, el gobierno ha reaccionado temprano. Tomó decisiones difíciles cuando los números no eran impactantes y eso fue bueno".

"Hay que seguir las indicaciones del Gobierno, sabiendo que tenemos bolsones de problemas donde es muy difícil contener estas medidas porque la infraestructura mínima no está presente", afirmó Malcorra.