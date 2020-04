Susana Giménez explotó contra Rodríguez Larreta por el permiso de circulación para mayores de 70 años

Después de que se confirmara que ocho de cada diez personas fallecidas por coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires eran adultos mayores, el gobierno porteño implementó un Permiso de Circulación obligatorio y específico para los mayores de 70 años cuya intención es principalmente evitar que el grupo de riesgo salga a la calle. Pero varias de las grandes figuras del espectáculo criticaron la medida, entre ellas, Susana Giménez.

Este lunes comenzó a aplicarse la herramienta, y rápidamente tanto Nacha Guevara como Moria Casán se expresaron furiosas en redes sociales al respecto.

A la lista se sumó recientemente Susana Giménez, quien se refirió a la polémica y criticó también la iniciativa. "¡Esta pelotudez de que los mayores de 70 años tengamos que pedir permiso para salir me da un odio! Me cayó pésima la noticia", afirmó enojadísima.

Y agregó que el permiso es una "ridiculez, discriminatoria, estúpida y totalmente humillante".

Actualmente Susana se encuentra cumpliendo la cuarentena obligatoria en su casa ubicada en Barrio Parque. "Me cayó pésimo esta decisión y jamás pediré permiso para salir. Mientras no haya que salir, no salgo y punto", reveló en un diálogo con Infobae.

Ante la imposibilidad de operar en los bancos, Giménez definió la situación como "un corralito" y aseguró que debió vender dólares para pagarle el sueldo a dos de sus empleadas, ya que no pudieron cobrar su cheque, como se los paga mensualmente. "Con todo lo que pasó, me atrasé con su pago", contó.