Susana Giménez calificó la medida de Alberto Fernández del dólar turista: "Me parece un espanto"

Susana Giménez siempre fue crítica a las gestiones del peronismo y, por el contrario, se mostró cercana a gobiernos como el de Mauricio Macri. A pocas semanas de la asunción de Alberto Fernández, la conductora ya salió a deslizar sus críticas contra una de sus principales medidas: el impuesto al dólar turista.

"Un espanto. ¿Qué voy a opinar? Encima, con lo caro que está todo me parece que es injusto, es una medida injusta", aseguró la diva, en diálogo con Teleshow.

Además, mostró su desacuerdo con el nombre que el Gobierno estableció para este tipo de medidas, que llevan la esencia de la solidaridad: "Que pongan la guita de ellos si es solidario".

Por último, Susana concluyó: "Tengo tantas cosas para pedir. No para mí, of course, pero para el país… mucho. Pero bueno, vamos a ver. Por ahora lo del 30% me parece una locura. Acá todo el mundo está pagando en cash, con pesos uruguayos".