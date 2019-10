Superclásico: Oscar Ruggeri destruyó a Gustavo Alfaro por el planteo y defendió a un jugador de Boca

El ex futbolista de Boca y River Oscar Ruggeri criticó con dureza al entrenador 'Xeneize', Gustavo Alfaro, por el planteo que realizó en el Monumental en la derrota frente a River y defendió al delantero Franco Soldano.

Lejos de jugar como referencia de ataque, Soldano debió concentrarse en el sector derecho y cumplir con tareas defensiva por pedido de Alfaro y tuvo una mala noche. Es por eso que Ruggeri aprovechó su espacio en 90 minutos de Fútbol para defender al goleador.

El campeón del mundo en 1986 pidió que "Alfaro salga a defenderlo" y cuestionó: "Ahora todos critican al pibe. Lo compraron para hacer goles, para jugar de 9, no para que corra a Casco".

"QUE SALGA EL TÉCNICO A DEFENDER A SOLDANO. LO COMPRARON PARA JUGAR DE 9"#90MinutosFOX Ruggeri se refirió a la posición que ocupó el delantero en el campo de juego ante River. #LibertadoresxFOX pic.twitter.com/aF2Quyoz8J — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 2, 2019

En esa línea, sostuvo: "Si tiene un hijo le habrá preguntado si anoche hizo goles. 'No, marqué a Casco', le habrá dicho. Y Casco fue la figura". Y concluyó: "Cuando juega de 9 y no hace goles o no la toca no me meto, pero cuando hay un jugador que juega en posiciones extrañas...".