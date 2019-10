Superclásico de Copa Libertadores: Fernando Zampedri festejó la clasificación de River y después se arrepintió

El delantero Fernando Zampedri celebró en su cuenta de Instagram la clasificación de River a la final de la Copa Libertadores con una foto con la camiseta 'Millonaria', pero tuvo que borrarla por las críticas que recibió.

El goleador demostró su alegría con una imagen en la que se ve a él y el resto de su familia embanderados de rojo y blanco y escribió: "Gracias, Napoleón, vamos por otra final".

Sin embargo, horas más tarde borró el posteo y realizó un pedido de disculpas. "Quiero pedir disculpas, subí una foto sin ánimos de agredir, ni generar problemas, es lo que menos quiero tener. Estaba contento, nunca había subido una foto con una camiseta. A los dos minutos me di cuenta que me equivoqué. No quise molestar a nadie, fue un grave error", señaló

Y confesó: "Respeto la decisión del hincha de que esté molesto y enojado conmigo porque la verdad que fue un error, nunca lo había hecho y me equivoqué, no se cómo manejar la situación, no me siento bien yo ni mi familia y le pido disculpas al hincha y a mi familia".

Mientras se recupera de una lesión, el atacante señaló que aprecia y quiere "un montón a Central" y se mostró afectado por la repercusión. "Conseguí el logro más importante de mi carrera en este club, nadie me va a sacar eso ni lo va a borrar de mi cabeza, pero la verdad me siento mal, me equivoqué y lo tengo que asumir", concluyó.