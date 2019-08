Suba de dólar: el intendente Gustavo Posse la vinculó a "traficantes de dinero"

Tras la disparada del dólar y la inestabilidad económica que sucedió a las elecciones primarias, no solo los periodistas comienzan a soltarle la mano al gobierno de Mauricio Macri. Esta mañana, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, contradijo los argumentos del presidente y aseguró que la suba de la divisa norteamericana se debe a "traficantes de dinero".

"Respeto la opinión del presidente, pero hay una cosa que es esta. La suba del dolar es un tema de traficantes de dineros. Gente que vivió de las Letras y del precio excesivo que pagan las Letras y ahora van a buscar la manera de salirse de los títulos argentinos para hacerse de los dólares de los argentinos", afirmó el jefe comunal, quien integra el espacio Cambiemos.

Y continuó con su explicación. "Ya no es doña Rosa que sale a comprar dólares. Eso ya no hay más. Son caros y no hay poder de consumo. Lo que se requiere es fortaleza desde el frente interno desde quien somos la responsabilidad de ser gobierno, y lo digo porque respaldo este espacio político, y quienes tienen la accesibilidad de ser gobierno de acuerdo a las elecciones del domingo".