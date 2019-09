Sturzenegger reconoció que Macri fracasó en el control de la inflación

Para el expresidente del BCRA, "si bien la herencia macroeconómica recibida por el Gobierno no fue ideal, no se la puede culpar por los resultados". Es que un informe del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano señaló que es la inflación acumulada durante el gobierno de Macri asciende a un 200,2%.

En otro de los apartados del paper, Sturzenegger se refiere a la conferencia de prensa en la que anunciaron una meta del 10% de inflación para 2018. También indicó que Macri había decidido cambiar las metas de inflación aunque el "leitmotiv del Banco Central había sido que un cambio de meta quiere decir no tener una meta". En este marco, señaló en tercera persona que el Presidente había decidido "cambiar al presidente del BCRA si era necesario".