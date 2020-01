Shakira reveló por qué no se casó con Piqué: prefiere ser novia antes que esposa

A 10 años del comienzo de su relación -que nació en el Mundial de Sudáfrica-, Shakira y Gerard Piqué visitaron el programa de televisión 60 Minutos, y la cantante de Barraquilla contestó una de las preguntas que más se hacen los seguidores: ¿Por qué aún no se han casado? La colombiana no dudo en responder y sorprendió a los televidentes.

La cantante, pícara y en compañía de su pareja, reveló: "El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia" porque "es como esa fruta prohibida" y prefiere "mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento". Piqué la acompañó con la sonrisa pero sin decir nada.

En este último tiempo, una gran cantidad de "haters" salieron al cruce con el futbolista español, ya que opinan que la relación es solo una pantalla con beneficios económicos para ambos. Algo que, si se piensa con cautela, resulta chistoso dadas sus carreras millonarias. Una cosa es cierta: en cada aparición pública y por redes sociales parecen felices y enamorados. ¿Será efectivo el secreto de Sakira para mantener a un hombre enamorado?

La relación tiene nueve años, ya que comenzaron con el romance a principios del 2011. La pareja se convirtió en algo formal el 29 de marzo de ese año, vía Twitter. Uno de los datos curiosos es que ambos cumplen años el 2 de febrero, aunque ella le lleva diez de ventaja. En septiembre de 2012 Sakira confirmó que estaban esperando a su primer hijo, que nació el 22 de enero de 2013. El segundo, en tanto, lo hizo una semana después pero de 2015.