Sergio Berni habló sobre el asesinato del joven en Villa Gesell por parte de rugbiers

Sergio Berni, Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, habló sobre el crimen del joven de 18 años, Fernando Baez Sosa, a la salida de un boliche en Villa Gesell a cargo de un grupo de rugbiers, que quedaron detenidos. Berni expresó que el crimen del joven a la salida de un boliche fue "una desgracia" y señaló la necesidad de "desarrollar políticas de prevención" sobre el consumo de alcohol.

De esta manera el funcionario enfatizó: "Lo que ha pasado en Villa Gesell fue una desgracia. El alcohol exacerbó la violencia en un grupo de jóvenes, que por sobre todas las cosas tiene la particularidad de jugar al rugby", dijo el funcionario desde San Bernardo, donde participó de la entrega de 10 móviles policiales para sumar al patrullaje en el partido de la Costa.

Berni consideró que es necesario reforzar y “desarrollar políticas de prevención en lo que tiene que ver con ese consumo". También remarcó que "se pudo haber evitado, como todo", pero que "la realidad es que el alcohol es constante en estos grupos", por lo que propuso ".

"Si no tenemos conciencia como sociedad de que tenemos que generar políticas públicas donde se intervenga a esos jóvenes que consumen los fines de semana antes de salir a la noche, me parece que no vamos a afrontar el problema", concluyó el funcionario.

Que dijo la autopsia

La causa de la muerte de Fernando Báez Sosa fue un traumatismo severo de cráneo, un golpe muy fuerte en la cabeza que le provocó un sangrado interno y la muerte inmediata. Así lo determinó la autopsia, según la publicación del portal Infobae. Ese momento violento quedó registrado en video. Báez Sosa, además, tiene un fuerte golpe en la mandíbula.

Pablo Ventura, el último detenido en la causa, declaró en la fiscalía de Villa Gesell, en tanto que los 10 rugbiers imputados por la salvaje agresión se negaron a hacerlo durante la madrugada de hoy.