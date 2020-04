Sáenz se mostró en sintonía con Alberto Fernández en la lucha contra el coronavirus

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, ofreció su primer mensaje de apertura del periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, oportunidad en la que destacó la presencia en territorio del gobierno nacional, en el marco de la emergencia sociosanitaria declarada por la provincia en tres departamentos del norte salteño, donde residen comunidades originarias en situación de extrema vulnerabilidad.

Además de enumerar las prioridades de la gestión que inició en diciembre del año pasado y que se ha encontrado con dificultades extraordinarias como la pandemia por Covid-19, también se refirió a situaciones de extrema vulnerabilidad que atraviesa el norte salteño. En este punto y en los primeros momentos de su discurso Sáenz agradeció, “la predisposición permanente del presidente Alberto Fernández y de todo su Gabinete para acudir con su capacidad de asistencia, no sólo desde las intenciones sino en presencia en el territorio”.

También puso en valor el aporte del Ejército Argentina, “con capacidad y vocación de servicio en la reconstrucción del tejido social”, colaborando ante lo que calificó de “carencias fundamentales para la vida”, refiriéndose a la falta de acceso al agua potable o vías de comunicación.

El gobernador salteño sostuvo que su gestión tiene un plan permanente de trabajo para los grupos vulnerables con partidas presupuestarias especiales. “No sólo lo nutricional, sino también lo educativo, cultural y de infraestructura para comenzar a revertir la situación de abandono”.



“El poder es servicio y estamos para servir a nuestra gente, cada uno desde el rol que le toca cumplir”, opinó sobre el trabajo mancomunado que debe regir entre Nación, Provincia y Municipios. “Creo en los triunfos colectivos de los pueblos; en la unión que privilegia objetivos comunes frente a intereses personales o sectoriales; en el esfuerzo articulado entre el Estado y la sociedad civil”, continuó.



Además, coincidió con el presidente Fernández en cuál debe ser la prioridad en el presente, expresando que “la economía no me importa, me importa la vida de los salteños y ahí me van a encontrar trabajando”. En los últimos días recorrió varias localidades del interior para coordinar el sistema sanitario en el marco de la pandemia y el aislamiento social, obligatorio y preventivo decretado por Nación.



El 1º de abril inicia el periodo de sesiones ordinaria de la Legislatura salteña, en un contexto extraordinario que obligó al gobernado a dar su mensaje a la Asamblea Legislativa mediante teleconferencia y transmitido vía online. El mensaje del 122° periodo de sesiones incluyó la situación provincial ante el avance del coronavirus, la economía de la provincia, el abordaje de la cuestión originaria en el norte, educación, salud, trabajo y la reforma parcial de la Constitución, entre los principales ejes discursivos.



Otro de los temas fue la puesta a consideración de las cámaras de Senadores y Diputados del proyecto de Ley que declara la necesidad de la reforma parcial de la Constitución provincial, en base a la recopilación de numerosos proyectos presentados, manifestaciones y posiciones de distintos dirigentes políticos, organizaciones civiles, colegios de profesionales y de universidades.



“La limitación de los mandatos para garantizar la alternancia, el fortalecimiento de la administración de Justicia, un mejor funcionamiento de los órganos de control, una optimización de los Concejos Deliberantes, el que podamos abrir el período de sesiones con mayor anticipación; entiendo que son cuestiones centrales que deben ser puestas a consideración”, expresó.