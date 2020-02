Romina Manguel habló después sus piropos a Esteban Lamothe: "No creí que éramos tan retrógradas"

El martes pasado, Romina Manguel y Esteban Lamothe tuvieron un diálogo en el que evidenciaron que algo pasaba entre ellos, pero jamás imaginó la repercusión que tuvieron sus palabras.

Durante una entrevista radial en el programa de Luis Novaresio, la periodista admitió que tenía ganas de conocer al actor y dijo que "le pasan cosas en el cuerpo con él". En un ida y vuelta, la panelista de "Novaresio 910" se preguntó: “¿Y qué hacemos con este deseo? ¿Cómo me voy con tanto deseo?”.

Estos dichos causaron un gran revuelo en las redes sociales y ayer, Manguel trató de anticuadas a las personas que se sorprendían por su estrategia para seducir a Lamothe.

"No es amor lo que siento por él, soy una mujer que le dice a un señor que le gusta mucho. Generó un ruido enorme porque parece que estamos en 1950", explicó Manguel a Primicias Ya.

La periodista remarcó que "estamos en el 2020 y solo le dije que me gustaba, es verdad que me gusta y me gusta físicamente, eso es lo que hizo más ruido y que no destaque sus dotes como actor o sobre su carrera". Además, disparó contra las críticas diciendo:"Me sorprendió que tomara tanta repercusión porque no creí que éramos tan retrógradas".

A pesar de ese intenso diálogo que tuvieron a princcipio de semana, Manguel admitió que no volvió a tener contacto con Lamothe: "No hablé más con él después de todo lo que se dijo, para mí terminó ahí en ese momento en la radio".