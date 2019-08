Roberto Navarro: "Hernán Lacunza empezó mal y el peligro es que el dólar se dispare"

El periodista Roberto Navarro analizó la presentación del flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, opinó que fue un "error" no hacer anuncios económicos y vaticinó que en los próximos días subirá el dólar y el riesgo país.

"Lo que hizo el Gobierno hoy es lo mismo que hace cuatro años: nada. Que manejen todo los mercados", explicó el conductor de Navarro 2019, programa que se emite por El Destape Radio.

Y sugirió: "Podían haber intervenido, hablar con el campo para que liquiden, una serie de medidas que regulen los mercados. Meter e intervenir a favor de la gente que no puede vivir con este tipo de cambio".

"Me parece tremendo el error de hoy de no hacer un anuncio. Perdieron una gran oportunidad. Y en los próximos días, lamentablemente, se va a ver. El dólar va a seguir subiendo, el riesgo país va a seguir subiendo. Y estamos en default si no nos prestan", sostuvo el periodista, ante la conducción temporal de su programa de Dady Brieva.

Por otro lado, también advirtió de los peligros en la estrategia del Gobierno de involucrar a Alberto Fernández en sus últimos meses de gestión: "Trata de ayudarlo, de sostenerlo, de mantenerlo, pero también tiene que tener cuidado de no involucrarse demasiado, porque si co-gobierna se caen los dos y quedamos sin poder en Argentina. Hay que cuidar a la oposición. Terminar tiene que terminar Macri".

"Alberto no tiene que involucrarse. El plan económico que se encargue de Macri. Hay que cuidar los espacios de la democracia", concluyó.