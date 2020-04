Roberto Navarro: "Estamos discutiendo el precio de la vida, no de los fideos"

Roberto Navarro considera que no se puede analizar lo que está ocurriendo en la actualidad sin contextualizar. En su editorial en El Destape Radio, el conductor afirmó que el partido del Gobierno fue perseguido desde el 2008 por el campo ininterrumpidamente, por los medios de comunicación, por los jueces, por la embajada de Estados Unidos.

En medio de la pandemia, continúa la persecución a las fuerzas populares. Los medios de comunicación son los mismos y los actores, también.

Sobre el coronavirus, Navarro sostuvo: "No hay país que lo haya podido domar, ahora cayó Francia, primero cayó China y tiene desesperado a EEUU. No respeta si son ricos o pobres y está llegando a Argentina y sabemos que en 3 o 4 semanas vamos a contar a los muertos en cantidades que no queremos pensar". "Si nos va mal, será como en España o Estados Unidos. Sino, será la mitad"; agregó.

"En ese contexto, ayer nos pasamos el día hablando del precio de los fideos", afirmó Navarro con respecto a la polémica exagerada por el pago del Ministerio de Desarrollo Social en la compra de alimentos para distribuir a 12 millones de argentinos alimentados por el Estado.

"En Argentina estamos discutiendo el precio de la vida, si la vamos a cuidar o no", aseguró el conductor y dijo que, en medio de esta lucha, los poderosos buscan presionar al Gobierno para manejar la agenda: "Todo esto se está dando en un país en donde hay persecución, donde la derecha te saca la plata del bolsillo por las malas".

"Tenemos que curar y alimentar, no podemos discutir sobre el precio de un alimento. Están tratando de debilitar el gobierno para manejar ellos el país después de la pandemia y durante", reflexionó Navarro y apuntó que "todos sabemos que en todo el mundo se está imprimiendo billetes que no tienen respaldo", por lo tanto, "no era ese el dato relevante del día de ayer".

En ese sentido, Navarro consideró que los empresarios buscan pegarle al Gobierno para que el día después de la cuarentena, el Estado no cambie, no se fortalezca: "Le estan pegando para el presente y para el futuro. Nadie publica en el boletín oficial un hecho de corrupción"

"Nos estan tomando por boludos, nos ponen a discutir otras cosas mientras presionan al gobierno", afirmó Navarro y finalizó diciendo: "Salir la cuarentena como quieren ellos, se paga con vidas humanas; no estamos discutiendo el precio de los fideos, estamos discutiendo el precio de la vida".