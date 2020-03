Roberto Navarro cruzó en Twitter a Héctor Daer por la situación laboral en medio del coronavirus

En medio de la crisis por el coronavirus, Roberto Navarro cruzó a Héctor Daer a raíz de un poco claro tuit. El cruce se dio luego de que el líder de la CGT pidió "establecer parámetros generales" para los trabajadores que no asistan a realizar sus funciones debido a la cuarentena obligatoria. El periodista lo cruzó y le pidió mayor precisión.

"Lo que hay que establecer son parámetros generales para aquellos casos que no están asistiendo a trabajar, para que no quede a decisión individual del empleador y para que el trabajador no se vea perjudicado",escribió el secretario general de la CGT, Héctor Daer. A los pocos minutos, Navarro cuestionó la declaración del sindicalista. "Qué quiere decir 'establecer parámetros generales para quienes no están asistiendo a trabajar' @hectordaer? 1-Subir los sueldos? / 2- Mantenerlos igual? / 3- Bajarlos?", picanteó el director de El Destape.

Contra las cuerdas, Daer tuvo que aclarar sus dichos y responder al interrogante de Navarro. "En ningún momento la CGT pensó en bajar salarios, y jamás estará de acuerdo con algo semejante, sea el contexto que sea", afirmó. Antes de ello, el sindicalista había mantenido una charla en Habra Consecuencias (El Destape Radio), en donde declaró: "Lo que hay que preservar es el empleo, primero que nada. Y después encontrar una salida en los ingresos para todos los trabajadores que van a quedar afectados por la cuarentena. Porque estamos auxiliando a los sectores de la informalidad, a los cuenta propistas, etc etc., pero tenemos que ver también que hay un universo que va a estar afectado por empresas que especulan, como es esta gran empresa (Techint) y otras pymes que tienen serias dificultades realmente".

Qué quiere decir "establecer parámetros generales para quienes no están asistiendo a trabajar", @hectordaer ?



1-Subir los sueldos?

2- Mantenerlos igual?

3- Bajarlos? https://t.co/3GVWPBVQ0i — Roberto Navarro (@robdnavarro) March 30, 2020

A lo que Navarro repreguntó: "Tengo entendido que algunas grandes empresas, como las automotrices, negociaron en estos días pagar el 75% del salario a quienes no están trabajando, y que eso iba a ser homologado. ¿Hay una negociación en ese sentido?". Sobre este punto, el secretario de la CGT se mostró cauteloso con su respuesta. "Lo que pasa es esto, Roberto. Uno tiene la capacidad de encontrar salidas para empresas de un determinado tamaño, pero el universo de empresas es muy grande y por eso lo que decimos es “busquemos un piso para todos”. Y a partir de ahí vemos los que tienen más espalda que tengan mayor respuesta", afirmó.

"¿Cuál es la propuesta de la CGT? ¿Cuál sería el piso que propone la CGT?", siguió Navarro. "El piso es el 100% hasta que uno se sienta en la negociación. Es un tema que hay que verlo y discutirlo en una mesa con toda la información y con todo sobre la mesa. Uno no es loco y uno entiende cuál es la salida que tenemos que darle. Pero no nos apresuremos a tirar cifras cuando tenemos que discutirlas aún. Tenemos que generar la mesa", explicó Daer.

Y cerró: "Vamos a terminar con esta cosa de que cada uno hace lo que quiere. El que dice 'yo no puedo pagar' no paga. Uno tiene que tener el mapa de lo que es el empleo, de cantidad de trabajadores por empresa. Calculen que 202.000 empresas tienen un solo trabajador, y 320.000 tienen menos de 25 trabajadores. Ese es el universo empresarial de nuestro país. Por supuesto, siempre lo grande es lo emblemático y es lo que genera rumbo y es lo ejemplificador. Por eso me parece que ante el apuro de algunas empresas de la envergadura de Techint hay que ser muy firme".