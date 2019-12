River le prestó el Monumental a los periodistas partidarios y las jugadoras del fútbol femenino estallaron

Las jugadoras del fútbol femenino de River mostraron su descontento contra la dirigencia del club por organizar un amistoso en el que diferentes periodistas partidarios disputaron encuentros en el césped del estadio Monumental. Mediante Twitter, fue Florencia Fernández quien se encargó de alzar la voz adjuntando una imagen en la que se ve a una de las protagonistas de la jornada que generó tanta polémica.

Un amistoso de periodistas, un día de lluvia, en el monumental. Así es. Pienso que nosotras las jugadoras romperiamos menos la cancha.. digo.. no sabemos porque nunca nos dejaron pisarla. Y lo merecemos más.. digo.. somos jugadoras del club..... pic.twitter.com/OAuIBXSLiD — Flor Fernandez 11 (@Flor11f) December 20, 2019

"Un amistoso de periodistas, un día de lluvia, en el monumental. Así es. Pienso que nosotras las jugadoras romperíamos menos la cancha. Digo, no sabemos porque nunca nos dejaron pisarla. Y lo merecemos más. Digo, somos jugadoras del club", fueron las palabras de la futbolista, quien claramente enfatizó en la molestia por no tener el mismo privilegio que quienes ni siquiera son deportistas y han gozado de beneficios que hasta ahora no se vieron canalizados en el fútbol femenino.

Lo cierto es que la lucha de estas jugadoras es cada vez más notoria y han dado muchos pasos hacia adelante. Pero el próximo será jugar en la casa del club al que representan. De forma merecidísima, claro está.