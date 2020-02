Ridiculizaron en vivo a Paulo Vilouta luego de defender a Claudio Bonadio

Paulo Vilouta intentó defender a Claudio Bonadio tras su muerte, pero un abogado le rebatió los argumentos y lo dejó en ridículo en vivo.

Después de aseverar que no existen magistrados que persigan políticamente a nadie, es decir, que no utilicen las herramientas de la Justicia arbitrariamente para apresar a opositores, trató de "alcahuetes" e "ignorantes" a quienes critican al juez federal fallecido.

"'El juez persigue'... No tienen la más mínima idea. No pudieron refutar el memorándum de Irán, no pudieron refutar la causa de los hoteles en el sur, no pudieron refutar nada. Simplemente lo hacen por obediencia debida", indicó.

Y profundizó: "Vos podés defender y atacar con argumentos. La Cámara no le dijo que no a Bonadio, lo que pasa es que se pusieron en una defensa creyendo que el doctor Bonadio iba solamente contra una persona y no pudieron rebartir ni un solo argumento".

En ese momento, el abogado y presidente de FORJA, Gustavo López, lo interrumpió.

"Es falso lo que estás diciendo. No es cierto, se rebatieron un montón de argumentos", apuntó López.

Y agregó: "Una de las causas más escandalosas porque no hay delito es el tema del memorándum. Hasta la Cámara le cambió la carátula de traición a la patria".

"Bueno, hablame de los hoteles", interpeló Vilouta y arremetió: "Vos sos del club. Estoy harto de los alcahuetes".

A lo que López respondió: "No, no soy de ningún club. Soy abogado, tengo ese defecto y he leído algunas cosas. Siempre estuve en contra de Bonadio desde que fue puesto por Corach hasta acá y pasó por todos los gobiernos".

"Esto no significa que haya tenido buenas y malas actuaciones, pero sí sé que en los últimos años ha tenido actuaciones arbitrarias. Lo del memorándum es un escándalo jurídico, es un a persecución política. Hay gente que estuvo presa por apuntalan un proyecto de decreto que fue al Congreso y que aprobó el Congreso. Eso no es delito", manifestó.

Y continuó: "Siempre estuvo con el poder, es arbitrario y le encajó 8 indagatorias el mismo día a Cristina".