Revuelo por un famoso estilista que dijo que con la dictadura estaba mejor y que "ningún modelo democrático dio resultado"

Rubén Orlando se cruzó en vivo con Diego Brancatelli por sus dichos sobre la dictaura militar en manos de Rafael Videla.

El estilista es famoso en el mundo del espectáculo por haber viajado de la mano del boxeador femicida Carlos Monzón y por haberle hecho la franja rubia a Diego Maradona.

Durante los '90 recorrió el mundo, tuvo más de 900 empleados y peinó a decenas de celebridades.

Ahora, después de haber quebrado, reapareció en Intrusos donde criticó la democracia y revalorizó la década del '70.

"Alberto Fernández asumió y de todo lo que dijo nada cumplió", comenzó diciendo frente a lo cual Brancatelli y Nicolás Lantos le preguntaron cuál es el modelo que da resultado.

El peluquero respondió: "Mejor no te digo el modelo que tengo porque me van a echar de acá".

Y profundizó: "Ningún modelo democrático dio resultado. En el año '78 inauguré mi peluquería, me gasté un millón de dólares. Fue con los militares y peinaba a la mujer de Videla y de Illia, Emma".

"Pero, ¿por qué te voy a decir algo que no creo? No quiero que vuelvan los militares pero la democracia que hemos tenido hasta ahora no va", arremetió.

"Basta de esta democracia, de políticos que dicen una cosa y hacen otra", finalizó.