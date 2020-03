La periodista Sandra Borghi no estuvo presente en el programa Nosotros a la Mañana (El Trece) y solo estuvo su colega Joaquín "El Pollo" Álvarez con el resto de los panelistas. Al finalizar el programa, el conductor rompió los códigos con su compañera y mostró una foto íntima que le había mandado aunque había pedido explícitamente que no lo haga.

Mientras el programa estaba al aire, la periodista de TN y El Trece le mandó una foto privada al Pollo en la que mostraba que veía el programa desde su casa. La conductora pidió que no la mostrara, pero su compañero no lo respetó y utilizó las cámaras del programa para mostrar a todos la imagen de Borghi.

“Bueno, a ver. Me mandó una foto Borghi y antes de irnos quiero mostrarla porque está tan linda. Me dijo 'no la muestres'... ¡¿a papá?! ¡Mirá!”, exclamó “El Pollo”, poniendo su celular a disposición de un plano detalle de la cámara, revelando así la postal en la que Sandra está tomando mate en la cama, con una remera holgada y y las piernas visibles. El Destape decidió no publicar la imagen para no reproducir el repudiable gesto.

“Siempre juntos”, fue el mensaje de la conductora, una frase que obviamente podría ser sacada de contexto y generar una polémica de grandes proporciones. Sin embargo, Borghi hizo alusión a sus compañeros del programa, debido a que en su fotografía sexy también se los puede ver a ellos detrás en su televisión.