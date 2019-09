Repercusiones y malestar tras el anuncio del Gobierno sobre el bono de $ 5.000

Luego de varias días y vueltas, el Gobierno pactó con representantes de la CGT la fijación de un bono de $ 5.000 para los trabajadores del sector privado. Sin embargo, desde el sector empresario salieron a realizar aclaraciones sobre la medida y hay quejas sobre el cómo se implementará.

El convenio se logró tras una reunión en el Ministerio de Producción de la que participaron su titular, Dante Sica; su par de Desarrollo Social, Carolina Stanley; el secretario de Comercio, Ignacio Werner; y directivos de cámaras empresariales y de la central obrera. La única confirmación oficial fue que el monto será de carácter no remunerativo, mientras que se desprendió desde los sectores partícipes que los plazos de pago podrían alargarse dependiendo la situación de cada rubro.

En diálogo con El Destape, el titular de la Confederación de General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, sostuvo: "Teniendo 35 convenios colectivos de trabajo, el Gobierno podría habernos incluido en la mesa, aunque puede invitar a quien quiera. Pero no todos estamos representados, y la cara de lo que se resuelve la tenemos que poner nosotros".

Respecto a sus sensación tras el anuncio, el dirigente afirmó que las Pymes todavía "no han absorbido el costo de la devaluación" y alertó por el "momento complejo" que atraviesa el sector. "Yo creo que la CGT nos va a ayudar a negociar para ver cómo se pagará en cuotas. No veo viable otra medida para poder hacer frente a esto, y un bono de $ 5000 no lo podemos pagar de inmediato", agregó.

Desde la la Confederación Argentina de la Mediana Empresa aclararon que se acordó que "no habrá un bono, sino un aporte obligatorio de 5 mil pesos de recomposición salarial no remunerativo, en cuotas y a cuenta de paritaria". Además, solicitaron que dicho pago se ejecute en al menos cinco cuotas. En la misma línea, uno de los vicepresidentes de la UIA, Daniel Funes de Rioja, aseguró que la medida "saldría por decreto" y que "mañana se redactarán los detalles".