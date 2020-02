Por problemas de salud, Antonio Gasalla abandonó la temporada en Mar del Plata: José María Muscari y Hernán Casciari serán sus reemplazos

Luego de que Antonio Gasalla suspendió su show en Mar del Plata por problemas de salud, el escritor Hernán Casciari y el director José María Muscari arribarán al Radio City - Roxy para intentar llenar la sala que el capocómico dejó vacía. Gasalla ya tenía contratado todo un equipo de técnicos y demás profesionales de cara al verano.

"Estoy tratando de hacer algo para que no quede sin trabajo el equipo, pero es difícil porque restan apenas 40 días más de temporada. Claro que Gasalla es irreemplazable. Por ahí armo otra obra con Marcelo Polino y con los que están en el elenco, pero que no tenga nada que ver con Gasalla", había especulado el empresario teatral Guillermo Marín, productor de la obra, antes de que se supiera la decisión de Patalano de ofrecerle la sala a Casciari.

"El pobre Lino Patalano estaba a punto de alquilarle el teatro a un empresario religioso y entonces decidí intervenir", expresó Casciari con humor, desde un comunicado de prensa. Esta será además la primera vez que el escritor se presente en un teatro comercial que cuenta con 1400 butacas. "Si llenamos 90, estoy hecho", remarcó en otro punto del escrito.

Gasalla se bajó de la temporada marplatense y Lino Patalano pone, en su reemplazo, una obra amateur sin actores, sin ensayos, sin escenografía y sin la más puta idea de cómo se hace teatro.



Intentaremos fracasar dignamente. https://t.co/1gV83XShSh — Hernán Casciari (@casciari) February 3, 2020

El autor, que lee sus cuentos en la medianoche de Telefé y en FM Metro, presentará la particular obra en la que actúan su madre Chichita, su cuñado, su hermana, tres primos y dos sobrinos. "No somos actores, nunca ensayamos, no tenemos ritmo escénico ni la más puta idea de cómo se hace comedia, pero si dejamos teatros vacíos lo compran los evangelistas y terminamos como Brasil", expresó el escritor. Una obra en construcción se presenta en la cartelera porteña desde hace ya cuatro años y la crítica la acompañó con elogios.

Por otra parte, José María Muscari llegará con Sex, su atrevida experiencia teatral, a partir del martes 11 de febrero. “El Roxy era nuestro teatro predilecto, pero estaba tomado por Antonio. Las cosas son cuando tienen que ser, hoy (por ayer) apareció el llamado de Lino Patalano y pareciera que todos hubiérmos estado esperándolo, porque hubo una reacción medio resorte en el equipo, todos dijeron ‘Sí, dale vamos'", relató el dramaturgo, en comunicación con la prensa.

Pensado para mayores de 18 años, Sex tiene un elenco que integran Diego Ramos, Gloria Carrá, Esther Goris, Noelia Marzol, Felipe Colombo, Magui Bravi, Miss Bolivia, Militta Bora, Jorge Dorio, Tucu López, Agustín Sierra y Walter Soares. Además, la puesta interactua con todos los espacios del teatro, desde los camarines a los baños.