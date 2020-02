Por primera vez, la SIGEN controlará los fondos de la AFI y designaron a la persona a cargo

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) tendrá por primera vez un área de auditoría interna, con el objetivo de transparentar sus gastos que siempre han estado en el centro de la polémica. Ahora el gobierno de Alberto Fernández avanza en "limpiar" un organismo que fue considerada la "cloaca de la democracia" en muchas oportunidades.

El abogado encargado de poner una lupa en el funcionamiento del organismo, que se encuentra intervenido desde que asumió el nuevo gobierno, es el abogado salteño Leonardo Garalah Llaya, quien fuera candidato a ser magistrado en 2015.

La AFI, que depende del Poder Ejecutivo, fue intervenida por el gobierno albertista, quien puso a la ex fiscal Cristina Caamaño al frente. Reemplazó así al escribano amigo de Mauricio Macri Gustavo Arribas, quien tenía nula experiencia en el área de inteligencia y solo detentaba un vínculo cercano con el ex presidente de los tiempos que Macri presidía Boca y Arribas era representante e intermediario en transferencias de futbolistas. Caamaño supo tener a su cargo la oficina encargada de las escuchas judiciales en el breve plazo que la gestión de Cristina Kirchner lo transfirió de la ex SIDE a la Procuración General, hasta que Cambiemos se la quitó y dio a la Corte Suprema.

Bajo la gestión de Arribas, la AFI volvió a tener el 100% de su presupuesto secreto, lo que le dio mayor oscuridad al manejo del servicio de inteligencia, muchas veces más vinculado a las operaciones políticas internas que a la resolución de casos judiciales sobre terrorismo y narcotráfico.